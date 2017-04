Emma ed Elisa, la sfida ad Amici: eccole estetiste per un giorno!

Le due cantanti, Emma Marrone ed Elisa, hanno dato spettacolo nel talent serale di Canale 5. Prima, la prova danzante "Balla come se..." vinta dall'artista friulana, coach della squadra Blu più abile nell'esibirsi in tre situazioni grottesche a ritmo di musica. A decretare il suo successo l'etoile Eleonora Abbagnato. Poi, la sfida da "estetista per un giorno" nella quale si è trovata più a suo agio la Marrone, all'esordio come coach della squadra Bianca, ma dimostratasi anche vera esperta di cerette. Elisa, piuttosto impacciata ed impaurita ha confessato alla De Filippi: " Maria, una volta ho comprato una ceretta fai da te, ma ho sbagliato tutto. Dopo ho avuto i pantaloni attaccati alle gambe per due mesi".