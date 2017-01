Emma, De Martino, De Filippi e Costanzo... intrecci molto pericolosi ad Ansedonia

Il gossip di inizio agosto è servito. Su un piatto d'argento, presumibilmente del servizio buono di casa De Filippi-Costanzo . E' infatti ad Ansedonia, nella residenza estiva dei due conduttori, che si sono svolti i fatti. Pare infatti che Emma Marrone abbia postato uno scatto con Maurizio Costanzo , più o meno nello stesso periodo in cui anche Stefano de Martino veniva fotografato in quel di Ansedonia con... mamma Maria De Filippi...

I fan maliziosi e pettegoli sono in subbuglio. Gli intrecci pericolosi in casa di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo insospettiscono gli osservatori più attenti e i follower fedeli della bella salentina e del ballerino ex di Belen.



Tornati single ambedue da poco e recuperata la vecchia amicizia, dopo anni di silenzio e lontananza, tutto adesso è possibile. Anche un ritorno di fiamma. O forse solo un piccolo incendio estivo?