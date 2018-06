Emilia Clarke, commovente addio social dopo la fine delle riprese di "Game of Thrones"

"Sono salita a bordo di una barca per salutare l'isola che, per quasi 10 anni, è stata la mia casa quando ero lontana dalla mia...". Con un commuovente post su Instagram , Emilia Clarke dice addio al suo personaggio, Daenerys Targaryen, e all'Irlanda, che l'ha ospitata per tutte le puntate di "Game of Thrones" , dopo la fine delle riprese dell'ottava e ultima stagione delle serie. L'attesa messa in onda è prevista per la primavera 2019.

"E' stato un viaggio, grazie per la vita che mai ho sognato di poter vivere e per la famiglia che non smetterà mai di mancarmi", conclude la Clarke. Molti i commenti dispiaciuti dei fan e i complimenti dei suoi colleghi: "Sono fiero di te, ti voglio bene", risponde Jason Momoa, suo marito nella prima stagione della serie tv che dal 2011 ha tenuto incollati milioni di spettatori in tutto il mondo. "Che dolci parole. Ti voglio bene", ribatte Lena Headey, che interpreta l'ambiziosa Cersei Lannister nella saga.



Nella malinconia generale, una voce fuori dal coro è quella di Kit Harington che sembra invece essere felice per la fine della serie: a Entertainment Weekly affida il suo personale messaggio di addio dichiarando il suo desiderio di lasciarsi questo capitolo della sua vita alle spalle: "Mi piacerebbe allontanarmi e godermi l'oscurità, tagliarmi i capelli e rendermi meno riconoscibile dal mio personaggio, vorrei seguire nuovi progetti con un nuovo aspetto e un tono diverso".



L'ottava e ultima stagione non sarà un vero e proprio addio. HBO ha ordinato ufficialmente la produzione di uno spin-off, un prequel ambientato migliaia di anni prima che racconterà "la discesa del mondo dall’età dell’oro degli eroi nella sua ora più buia", ha detto l'emittente statunitense in una nota.