Emigratis, Pio e Amedeo in Russia per incontrare Toto Cutugno fanno il pieno di ascolti

In Russia il cantautore è un vero e proprio idolo delle folle, capace di vendere oltre 100 milioni di dischi. La coppia comica lo ha raggiunto al pianoforte e, dopo una dedica alla mamma di Amedeo, "Mamma Rosa", e un selfie sulle note di "Soli", è cominciato il classico fuoco di fila di domande scomode... "Ma perché in Italia non ti venerano come ti venerano in tutto il mondo?" hanno chiesto a Cutugno, che non si è scomposto: "Non sono gradito anche perché con le persone maleducate ho un carattere particolare".



Durante il siparietto ha anche fatto un’audizione improvvisata ai Musicomio, il trio che ha accompagnato Pio e Amedeo in Russia e si è esibito in un’originale versione, tra il rap e il blues, di “Mamme”. E l'esibizione talmente piaciuta a Toto che lui ha deciso di chiamarli sul palco durante il suo concerto a Mosca e intonare tutti insieme “L’Italiano”.



Insomma, finale in gloria per Pio e Amedeo e per il programma. L'ultima puntata ha chiamato a raccolta 1.754.000 spettatori totali, per l’8.84% di share e il 25.88% sul target 15-34 anni. Negli anni in cui i ragazzi sembrano abbandonare la fruizione televisiva lineare, i due hanno saputo trovare il modo più efficace per parlare ai giovani e fidelizzarli, grazie a un linguaggio irriverente, politicamente scorretto, privo di ipocrisia e capace di andare dritto al cuore di una generazione. E infatti la trasmissione è diventata un fenomeno in grado di andare oltre la tv: non si contano le citazioni, le gif e le immagini online dedicate alla trasmissione. Ognuna delle 4 puntate ha generato un totale di 1.408.600 interazioni sui social network garantendo ogni settimana all’hashtag #Emigratis la prima posizione nei trending topic italiani su Twitter.