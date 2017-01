EmiGratis: Pio e Amedeo in giro per il mondo facendo... gli scrocconi

Parte domenica 3 aprile, in seconda serata su Italia 1, il viaggio in giro per il mondo del duo comico Pio e Amedeo. "EmiGratis" racconta, in modo irriverente e scanzonato, un viaggio sui generis legato da un unico denominatore comune: lo "scrocco" ovvero un modo di vivere le esperienze contando esclusivamente sulle forze economiche altrui. Tgcom24 vi presenta una clip in anteprima.