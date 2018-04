Emigratis, Benji e Fede tra le vittime di Pio e Amedeo

Ennesima impresa di Pio e Amedeo durante l’ultima puntata di Emigratis. Durante il blitz a Londra. il duo foggiano è infatti riuscito a incontrare Benji e Fede, idoli dei teenager e nuovi fenomeni musicali del momento. Ultima missione degli artisti dello scrocco è quella di usare la notorietà dei cantanti modenesi per promuovere i Musicomio, la band che ha firmato la colonna sonora del programma, nella speranza di poter guadagnare dai loro futuri successi. Con il loro solito modo diretto e senza freni, Pio e Amedeo prima indagano nella vita privata dei due cantanti per poi domandare loro l’immancabile favore: un video in cui chiedono ai loro fan di supportare il gruppo emergente di Foggia. Impresa ovviamente portata a termine anche questa volta.