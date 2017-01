10 febbraio 2015 Emanuela Titocchia: "Chiedo la grazia a San Gennaro per diventare mamma" L'attrice 44enne di "Centovetrine" da un mese ha un compagno più giovane di 20 anni e sogna di creare una famiglia Tweet google 0 Invia ad un amico

11:07 - Emanuela Titocchia ha un compagno più giovane di 20 anni e non nasconde la voglia di diventare mamma. A "DiPiùTv" l'attrice, che nella soap opera di Canale 5 "Centovetrine" veste i panni di Carmen Rigoni, racconta il suo grande desiderio: "Alla mia età, 44 anni, non è facile avere un figlio, ma sono credente e mi affido alla fede per realizzare il mio sogno".

Il settimanale immortala infatti l'attrice intenta a pregare nella cappella di San Gennaro a Napoli. La sua è una vera e propria richiesta di grazia: "Per me più del referto del medico conta il volere di Dio. Io credo nei miracoli. Ho scoperto San Gennaro grazie a Totò, così sono andata fino a Napoli per chiedere la grazia".



Con il giovane e bello Alberto si conoscono da settembre: "Lui organizzava un concorso di bellezza, ci siamo incontrati tramite un amico comune... poi ci siamo rivisti a dicembre ed è scoccato il primo bacio. L'età non conta, ha 24 anni è molto più maturo dei suoi coetanei. Stiamo insieme da solo un mese, ma sono sicura che sarà un bravissimo papà".