Emanuela Folliero: "I miei piccoli talenti Tra sogno e realtà"

"Sono a tutti gli effetti dei piccoli professionisti che hanno molto da insegnarci", ha spiegato la Folliero presentando il programma, che nel corso degli appuntamenti quotidiani, da 30 minuti ciascuno, mostrerà gli highlights e il backstage dei casting fino alle pre-finali nazionali di Abano Terme, in cui verranno scelti 120 semifinalisti tra i 600 talenti pre selezionati fra i 7 mila candidati in tutta Italia.



Solo in 16 concorreranno per una borsa di studio nella finale, registrata all'Auditorium del Massimo di Roma, che andrà in onda in prime time prima di Natale.



Oltre alle esibizioni, "Tra sogno e realtà" punta a raccontare le storie dei suoi piccoli protagonisti "ragazzi sani che non si perdono via e si esercitano quotidianamente nella loro passione", come li ha definiti la Folliero. "Si vede anche un bello spaccato dell'Italia, fra i tanti bambini adottati e la figlia di una coppia lesbo, ma soprattutto apriamo le porte della tv ad arti varie che non si mescolano spesso con i talent".