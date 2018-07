Era l'1.35 della notte di domenica 8 luglio, una data in qualche modo storica per la televisione. Annunciando per la rubrica "I Bellissimi" di Rete 4, il film "Un bacio prima di morire", si "è estinta" (come ha detto scherzosamente lei stessa) la figura dell'annunciatrice sul piccolo schermo. Già scomparsa dalle frequenze di Italia 1 nel 2002, di Canale 5 nel 2005 e della Rai dal 2016, con Emanuela Folliero finisce l'epoca segnata dai volti sorridenti e gentili delle "signorine buonasera".



Per la Folliero si chiude così un'era professionale importante, ma ne comincerà presto un'altra. E' lei stessa a confermarlo in un video postato sui social.



"Eccomi qui per un annuncio personale per voi, non come l'ultimo annuncio dell'altra sera 'Un bacio prima di morire' (tiè!), e poi (ritiè un'altra volta) 'dopo 28 anni addio alla Folliero': no, no, no! Sono qui, viva e vegeta e continuerò ad esserci, non in veste di annunciatrice ma sicuramente a Mediaset, questo lo posso assicurare. E intanto penso all'estate, credo che andrò al mare con un amico molto famoso. Anche lui ha il mio stesso problema: si è estinto!" dice, prendendo in mano un modellino di dinosauro. "Caro dinosauro, io e te uniti dallo stesso destino!"