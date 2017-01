Non è riuscita a trattenere le lacrime nel giorno più bello. Emanuela Aureli si è sposata in chiesa con Sergio Folco, al quale aveva già detto sì in gran segreto in Comune poco prima della nascita del primo figlio Giulio. Le nozze religiose a Roma sono state trasmesse in diretta a "Domenica Live". Tanti gli ospiti vip: da Carlo Conti a Fabrizio Frizzi, da Luisa Corna a Patrizia Pellegrino, da Milena Miconi a Rita Forte.