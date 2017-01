29 gennaio 2015 Elton John e Alan Ball insieme per la serie tv "Virtuoso" L'HBO ha ordinato il pilot dello show prodotto dal cantautore britannico e dal creatore di True Blood Tweet google 0 Invia ad un amico

10:31 - Elton John si prepara ad abbandonare temporaneamente il mondo della musica per dedicarsi alla tv. Insieme al creatore di "True Blood" Alan Ball sta infatti lavorando a "Virtuoso", una serie tv ambientata nel diciottesimo secolo in una prestigiosa accademia musicale viennese. Il pilot è già finito sul tavolo dell'HBO, che si è detta interessata a produrre lo show.

Sia Elton John che il marito David Furnish compaiono come produttori esecutivi del progetto, insieme a Ball e al suo partner Peter Macdissi, che nella serie interpreterà anche il protagonista: il compositore e insegnante Antonio Salieri.



"Virtuoso" si preannuncia essere una sorta di "Glee" in costume. La serie segue infatti le vicende di una gruppo di giovani talenti musicali del diciottesimo secolo, studenti della prestigiosa Academy of Musical Excellence di Vienna. La classe di prodigi è composta da una violoncellista russa (Iva Babic), un talento spagnolo della chitarra (François Civil), un pianista austriaco (Lindsay Farris), un violinista autodidatta (Nico Mirallegro) e un castrato italiano (Alex Lawther).