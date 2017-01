Ellen Pompeo mamma bis a sorpresa

10:04 - Ellen Pompeo è diventata mamma a sorpresa per la seconda volta. "Sienna May Ivery benvenuta al mondo" ha annunciato su WhoSay, condividendo la foto della piccola. Niente pancione per la protagonista di "Grey's Anatomy", che per allargare la famiglia questa volta si è affidata una madre surrogata. La Pompeo è già mamma di Stella Luna avuta nel 2009 dal marito, il produttore Chris Ivery.

Forse è stata proprio la nuova arrivata a spingere la Pompeo a prendersi una pausa dal set, naturalmente dopo che la serie che l'ha resa famosa chiuderà i battenti.



"Dopo Grey's (Anatomy ndr.) non ho un gran desiderio di continuare a recitare - aveva dichiarato durante un panel di BuzzFeed - Sento che per me è un momento di transizione, a questo punto della mia vita non voglio più lavorare per le altre persone".