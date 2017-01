Elizabeth Pena, morta a Los Angeles l'attrice di "Modern Family"

E' morta a 55 anni l'attrice Elizabeth Pena. Protagonista di film come "Rush Hour - Due Mine Vaganti", "Transamerica" e delle serie tv "Modern Family" e "Matador", si è spenta martedì per cause naturali dopo una malattia al Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles. A darne il triste annuncio il nipote, lo scrittore Mario-Francisco Robles del sito Latino Review con un suo post.