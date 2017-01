Elizabeth Hurley, la regina della tv ripesca dal passato uno scatto sexy

Alla soglia dei 50 anni Elizabeth Hurley è una delle donne più affascinanti del pianeta e il ruolo di regina maliziosa nella serie tv "The Royals" sembra essere cucito su misura per lei. Ma dall'album dei ricordi l'ex di Hugh Grant ha ripescato una foto ben più sexy e selvaggia che la ritrae seminuda a Las Vegas, avvinghiata a testa in giù ad un palo da lap-dance. "Gioventù dissoluta?" commenta divertita l'attrice su Instagram, a margine dello scatto.

La Hurley via social ha chiamato in causa anche la complice dello scatto sexy, la fotografa Ellen von Unwerth, che all'epoca la immortalò in versione spogliarellista. Da allora è passato qualche annetto, ma l'attrice britannica sfoggia ancora un corpo invidiabile.



Nella serie tv "The Royals" interpreta Helena, una fantomatica regina d'Inghilterra trasgressiva e libertina, e sul set è stata protagonista di uno strip-tease bollente. Con solo un perizoma addosso Liz ha sfoggiato un fisico scultoreo che non è cambiato affatto dai tempi in cui si avvinghiava nuda ai pali di Las Vegas.