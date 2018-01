Elisabetta Gregoraci: "Il vitalizio? Tante stupidaggini"

Tapiro d'Oro per Elisabetta Gregoraci. Dopo la recente separazione dall'ormai ex marito Flavio Briatore, Valerio Staffelli ha intercettato la showgirl a Montecarlo, nel Principato di Monaco, e le ha chiesto: "E il vitalizio che dovrà darle Briatore?". La risposta a Striscia la Notizia non si è fatta attendere: "I giornali scrivono tante stupidaggini".