Elisabetta Canalis: "A Los Angeles una botta di umiltà"

“Vivere a Los Angeles è una botta di umiltà. Per chi arriva dall'Italia rinunciando ai privilegi previsti dal proprio mestiere, essere qui è una lezione di vita – racconta la Canalis - Qui dall'altra parte del mondo non ho le stesse facilities, e ho iniziato a vivere in un altro modo”. E' diventata velina nel 1999, viveva in una casa con altri amici e studenti, prendeva 500mila lire a settimana e dice: “Mi ha insegnato molto. E' stato un passaggio importante nella mia vita. Ora ho un progetto che non riguarda da vicino il mondo dello spettacolo. Un progetto con Maddalena Corvaglia, che dai tempi di Striscia la Notizia è una delle amiche cui voglio più bene e con le quali sono più in sintonia”. Cambia vita? “No, semplicemente un'evoluzione del mio percorso” spiega a Il Giornale.



Ma se dovesse immaginarsi di nuovo in tv in Italia? “Mi piacerebbe qualcosa collegata alla musica. In tutta la mia vita professionale la musica è ciò che mi ha dato più soddisfazione e alla quale mi sento più vicino. E l'ho confermato a me stessa ogni volta che sono andata a Sanremo oppure ho presentato su Mtv” spiega con determinata. Chi ha orecchie per intendere...