Elisabetta Canalis a cena con Steffy di "Beautiful", futuro nella soap?

Dopo il matrimonio in Sardegna, Elisabetta Canalis è tornata alla sua vita a stelle e strisce. E i locali di Los Angeles possono riservare incontri interessanti. L'ex Velina era infatti a cena con Jacqueline MacInnes Wood , che in " Beautiful " interpreta Steffy Forrster. L'attrice ha da poco annunciato che lascerà la soap, che la nostra Eli sia pronta ad entrare al suo posto? Le somiglianze fisiche tra le due non mancano di certo.

Entrambe sono more, bellissime e con un passato televisivo alle spalle. D'altra parte la Canalis è già apparsa in piccoli ruoli nella tv americana ("Leverage", "Dancing with the Stars") e forse l'amicizia con l'attrice di Beautiful potrebbe essere la grande occasione che aspettava. Non resta quindi che attendere e vedere se con il suo fascino italiano riuscirà a conquistarsi un posto al sole nella soap americana.