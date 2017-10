Elisa festeggia 20 anni di carriera su Canale 5

Uno spettacolare evento per celebrare vent'anni di straordinaria carriera. Martedì 3 ottobre in prima serata la grande musica torna su Canale 5 con "Elisa - 20 anni in Ogni Istante". I fan dell’artista friulana potranno assistere ai momenti più emozionanti e coinvolgenti dei concerti sold out tenuti all'Arena di Verona il 12, 13, 15 e 16 settembre: dall'energica serata Pop-Rock all'emozionante Acustica-gospel, fino ai due show Orchestra.