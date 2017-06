Elisa ed Emma: ad Amici lo scherzo è servito

La puntata serale di Amici è il momento in cui, fra balli e canzoni, vengono svelati tutti gli scherzi subiti dal cast durante la settimana. Le vittime perfette per i dispetti ideati da Maria De Filippi sono sempre Emma ed Elisa, direttrici artistiche di Bianchi e Blu, che non possono abbassare la guardia neanche un secondo. Questa volta, con una scusa le cantanti sono state appese in studio a tre metri da terra. Farsi portare giù non è stata impresa facile...