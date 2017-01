Elhaida Dani scelta per l'Eurovision Song Contest 2015

12:42 - E' stata la prima a trionfare a "The Voice of Italy" nella squadra capitanata da Riccardo Cocciante. E ora la cantante 21enne Elhaida Dani è pronta ad affrontare il prestigioso palco dell'Eurovision Song Contest 2015. Rappresenterà infatti la sua patria, l'Albania, a Vienna dal 19 al 23 maggio con il brano "Diell" che le ha già permesso di vincere in altre competizioni canore.

Da tempo non si sentiva parlare della cantante che già lanciato altre due canzoni di successo: "When love calls your name" musicata da Cocciante e "Baciami e basta" scritta da Kekko dei Modà. Adesso per la giovane artista si presenta una nuova importante occasione internazionale. E in molti sono pronti a giurare che trionferà.