Elezioni amministrative, seguile su Tgcom24 e sulla app

Domenica 11 giugno si terranno in tutta Italia le Elezioni Amministrative nei 1004 comuni interessati al rinnovo di sindaci e consigli comunali. La maratona elettorale si potrà seguire in diretta sul nostro sito, la nostra app e il canale tv Tgcom24. Lunedì 12 giugno, oltre al notiziario web e mobile costantemente aggiornato sul sito e sull’app, Tgcom24 seguirà per tutta la giornata gli sviluppi delle elezioni fino ai risultati definitivi.

Domenica, subito dopo la chiusura dei seggi, in simultanea su Tgcom24 e in diretta su Canale 5 andrà in onda lo "Speciale Matrix" condotto da Nicola Porro. Attraverso i dati del sondaggio nazionale realizzato da Tecnè verranno analizzati l’intenzione di voto degli italiani e lo scenario politico che si sta delineando con il risultato delle amministrative. Grazie agli analisti di Tecnè, verranno valutati i risultati che affluiranno nel corso dello speciale (i seggi chiuderanno alle 23.00). Numerosi i collegamenti in diretta previsti con i comuni in cui si vota.



Su Retequattro (dalle 10.55 alle 11.25), Tg4 commenterà dati e reazioni politiche in un’edizione straordinaria, seguita dal consueto appuntamento con il telegiornale.



Su Canale 5 e Tgcom24 (in diretta simulcast, come di norma), Prima Pagina e il Tg5 a partire dalle 6.00 rappresenteranno lo scenario completo dei risultati che saranno già acquisiti.