Eletta Miss Mondo Italia, è Giada Tropea, mora calabrese di 17 anni

Giada è stata incoronata dall'attore Kaspar Capparoni nella finale, presentata da Paolo Ruffini, a Gallipoli, dove era arrivata a fine maggio, dopo le selezioni regionali, con la fascia di Miss Mondo Calabria. Studentessa del liceo scientifico Galileo Galilei della città calabrese, sarà dunque lei a rappresentare l'Italia alla finale internazionale di Miss World.



"Dedico questa vittoria alla mia famiglia", ha detto appena ricevuta la corona, "che mi ha seguita in questo percorso e ha creduto in me e nelle mie possibilità". Giada, tipica bellezza mediterranea, sogna la facoltà di Medicina, ama lo sport e gli animali. Coltiva una passione per la Juventus e, per il momento ha scelto di rimanere single. "L'unico uomo della mia vita", dice, "per il momento, resta papà".