Eleonora D'Alessandro, da "Avanti un altro" alle passerelle

Dopo " Avanti un altro " e " Jump, stasera mi tuffo " accanto a Paolo Bonolis e Teo Mammuccari , Eleonora D'Alessandro si spoglia per l'obiettivo del fotografo Bruno Oliviero . Finalista a "Miss Universe Italy", un'apparizione nel film di Paolo Ruffini "Tutto molto bello" , la D'Alessandro ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo e non ha intenzione di fermarsi. Intanto si dedica al primo amore, la passerella, sempre col sorriso sulle labbra.

"Le cose belle succedono solo alle persone che non smettono mai di sorridere alla vita!", spiega la D'Alessandro, che non teme paragoni nemmeno con Belen Rodriguez. "In tanti mi dicono che le assomiglio e io lo prendo come un complimento".