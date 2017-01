Eleonora Brigliadori furiosa lascia lo studio di Maurizio Costanzo

E' finita male tra Eleonora Brigliadori e Maurizio Costanzo. Nel salotto in cui si parla di vegani e carnivori, l'ex soubrette si infervora un po' troppo, alza la voce, interrompe e parla sopra agli altri, per difendere la sua tesi anti-scienziati, dopo aver insistito sul fatto di essersi curata dal cancro senza la chemioterapia, ma con la dieta vegana. Il conduttore le fa spegnere il microfono, ma lei non ci sta: "Se mi dovete togliere il microfono allora vado via..." e lascia lo studio tra le scintille.

Invoca persino la Bibbia la riccia Eleonora, ospite al 'Maurizio Costanzo Show' per la puntata dedicata a vegani e carnivori, prima di alzarsi furiosa e di abbandonare la postazione durante la trasmissione tra lo stupore generale: "La Bibbia dice che ci sarà un giorno in cui si capirà cosa hanno fatto gli scienziati di noi. Tolgo il microfono".



Costanzo non fa nulla per trattenerla e non accetta le sue ragioni: "Non parlare di rispetto. Sei tu che manchi di rispetto gridando come hai fatto, se preferisci andare via, vai pure via. Hai mancato di rispetto a uno studioso e di questo devi chiedere scusa. Tengo il tuo microfono spento, finché non impari a fare conversazioni civili".