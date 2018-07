Eleonora Brigliadori a "Sono": "Nadia Toffa? Vorrei aiutarla a guarire"

Nell'intervista esclusiva rilasciata al settimanale Sono, Eleonora Brigliadori cerca di far chiarezza dopo il commento social indelicato nei confronti di Nadia Toffa che le è costato l'eliminazione dal reality "Pechino Express". La presentatrice dichiara che "non c'è mai stata offesa" e offre il suo aiuto alla Iena nella lotta contro il cancro: "Vorrei aiutarla a guarire, ma potrò farlo solo quando avrò conosciuto chi è lei. Ad oggi, non posso dire di conoscerla".

Poi, con riferimento al noto servizio de "Le iene", realizzato proprio dalla Toffa, la Brigliadori precisa: "Sono in attesa delle scuse da parte di questa signora (...) È penale quello che ho subito. Sono stata aggredita (...) Spero che venga a trovarmi, per spiegarle che il contatto che c'è stato tra noi due non è stato un attacco, ma un gesto di protezione nei suoi confronti dettato dalle forze spirituali con le quali ero in contatto in quel momento, mentre stavo celebrando un rito funebre".



A giugno aveva suscitato indignazione sul web una frase che l'attrice ha riferito alla conduttrice del programma di Italia 1, in cura per un tumore. "Chi è causa del suo mal pianga se stesso, il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità avanza", aveva scritto sul suo profilo Facebook. Così la Rai aveva deciso di escluderla dall'adventure-game.