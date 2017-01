Elena Santarelli: "La foto dopo il parto? Noi donne siamo tutte uguali"

Elena Santarelli , in collegamento telefonico con " Verissimo ", racconta, per la prima volta in tv, la nascita della piccola Greta Lucia , avvenuta il 26 marzo. Ai microfoni del talk show di Canale 5, in onda sabato 2 aprile, alle 16.10, la showgirl ha anche commentato le polemiche per un suo scatto social a poche ore dal parto: "Bisogna far capire che siamo persone normali, che noi donne siamo tutte uguali".

"Siamo felici. Ho solo un pochino di stanchezza, come tutte le neo mamme, per le poppate, le nottate". Esplode di gioia Elena Santarelli che una settimana fa ha dato alla luce la sua secondogenita.



"La bimba si chiama Greta Lucia in onore della mia adorata nonna Lucia, che è mancata da poco. - ha spiegato - E' stata lei ad accorgersi che ero incinta e addirittura di una bimba. Quando improvvisamente si è ammalata, soffriva al non poter vedere la sua nuova nipotina".



A proposito del parto, la showgirl, moglie dell'ex calciatore Bernardo Corradi, ha raccontato: "Ho avuto qualche problemino, ma con il mio racconto non vorrei angosciare le future mamma a casa. Dico solo che Greta si era messa un po’ di traverso, ma tutto è bene quel che finisce bene".



A Silvia Toffanin, la Santarelli ha anche spiegato il motivo per il quale ha condiviso sui social la foto con il pancino ancora gonfio, che ha fatto un po’ discutere: "Bisogna farsi vedere dai fan, nel mio caso anche dai miei follower sui social, in queste condizioni, per far capire che siamo persone normali, con la ritenzione idrica, le smagliature e i piedi gonfi – ha detto la showgirl – credo che questo messaggio rincuori le donne a casa. Siamo tutte uguali".



