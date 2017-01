Elena Barolo: "Lontano dalla tv ho riscoperto la mia vera passione, la moda"

Elena Barolo è forse l'unica ex velina che è riuscita a smarcarsi dal "marchio di fabbrica", che pure rivendica con orgoglio. In molti la conoscono come attrice a " Centovetrine " prima e " Don Matteo " poi e soprattutto per la sua passione: la moda . E' diventata, in punta di piedi, infatti uno dei riferimenti più autorevoli con il suo blog. Una passione che le ha fatto anche incontrare l'uomo della sua vita, il couturier Alessandro Martorana : "Ci sposiamo ogni anno", racconta a Tgcom24 .

Sei tra le Fashion blogger più seguite, è stato più difficile per te?

All'inizio sì. E' come quando in passato ho iniziato a fare l'attrice. Ti affibbiano questo marchio di velina, anche se premetto che devo tutto a 'Striscia la Notizia' perché mi ha dato tantissimo, però è ovvio che un po' ti limita. Tutti pensano sa fare la velina e non sa fare nient'altro. La stampa ci marcia e se la prende con l'anello debole...

Tu però sei riuscita a smarcarti...

Questo non lo so, però sono contenta se quello che faccio piace alla gente. Oggi sono una fashion blogger. Ho cominciato da zero, come se fosse un terno al lotto. Sono molto libera, me ne frego abbastanza delle regole, se una collezione non mi piace non la sponsorizzo. Non mi faccio influenzare...

In tv, invece, dove ti vedremo?

A marzo torno su La5 con la seconda serie di "Voglio Essere Così" con Cristina Chiabotto. La prima stagione è andata molto bene, siamo molto felici di aiutare le donne a trovare l'outifit giusto.

Cosa deve indossare una donna per stare bene?

Qualcosa che non la faccia apparire ridicola. Le tendenze non vanno seguite ma personalizzate. Mi piace un mix tra Kate Moss ai tempi d'oro e Olivia Palermo, che è sempre molto elegante.

E a recitare ci pensi ancora?

Se dovesse capitare direi assolutamente sì. E' una cosa divertente, che mi piace. Che mi appartiene. Però deve essere una parte vicina a me. Non sono brava nei ruoli drammatici. Sono più comica. Ho pianto veramente quando in 'Don Matteo' con Terence Hill ho pensato a lui, un mito davanti a me, e mi sono commossa...

Con il tuo compagno Alessandro Martorana quando vi sposate?

Ogni anno, quando festeggiamo il suo compleanno, ci sposiamo (ride, ndr). Il party (stasera, ndr) è come un matrimonio. La verità è che non sono fissata con le nozze, non ho mai sognato l'abito bianco, neanche da bambina. Non mi piace essere troppo al centro dell'attenzione. Non farei mai un matrimonio con 500 persone.