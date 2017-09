Edoardo, figlio di Serena Grandi: "Mai nascosto di essere gay"

“Non ho mai fatto mistero della mia omosessualità”: replica così a Domenica Live Edoardo Ercole, il figlio di Serena Grandi alla rivelazione shock della mamma nella casa del Grande Fratello Vip. Qualche giorno fa l’attrice aveva discusso con Cristiano Malgioglio perché "russa troppo" e proprio quando i due si stavano chiarendo la Grandi ha fatto coming out per il figlio Edoardo. Durante la puntata Barbara D’Urso ha dato la parola al giovane che ha risposto: “Non vedo dove sia il problema, non ne ho mai fatto un mistero, ma non l’ho mai messo nero su bianco. Per me e mia madre non è mai stato un problema”.