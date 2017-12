Edoardo Bennato rilegge Collodi: "Lucignolo? Un Pr che organizza rave party e manda tutto a scatafascio"

Sono passati 40 anni dall’uscita di "Burattino senza fili", il concept album di Edoardo Bennato che ripropone le vicissitudini di Pinocchio in chiave metaforica. Per l’anniversario il cantante napoletano ha deciso di rilanciarlo rifacendo il disco e aggiungendo dei personaggi, come lui stesso ha raccontato a Paolo Bonolis, durante il programma Music: "I personaggi di Collodi sono attualissimi, non solo il gatto e la volpe ma anche Lucignolo, lui ad esempio me lo sono immaginato come un Pr che organizza i rave party e manda tutto a scatafascio". Sul palco del programma che celebra la musica, il rocker partenopeo ammette poi qual è stato l’idolo giovanile che lo ha avvicinato alla musica: "Sono rimasto attratto da una musica celestiale, antitetica a quella che trasmettevano le radio, rimasi folgorato da Paul Anka".