24 marzo 2015 Ed Sheeran, cameo nella soap australiana "Home and Away" Il cantautore inglese è volato a Sydney dove ha girato alcune scene del popolare show: "Lo faccio perché mi diverto" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:13 - Ed Sheeran in una puntata della popolare soap opera australiana “Home and Away”. Il cantautore inglese è volato a Sydney per registrare un cameo inserito in un episodio in onda in Australia alla fine dell'anno. Dopo aver girato sul set di Palm Beach insieme alla star Emily Symons, Sheeran è stato accompagnato in idrovolante negli studi del centro, dove ha completato la registrazione delle scene a cui partecipa.

Il cantautore, che è impegnato in otto date del suo tour - tutte sold out - nelle principali città australiane, non è un fan della soap, ma ha voluto raccogliere l'invito degli autori perché ama molto il Paese. Sheeran è molto famoso in Australia, una popolarità nata sin dal singolo di debutto The A-Team del 2011. Sulla scia di quel successo, l'anno successivo il cantante scelse l'ex star della soap Isabel Lucas per il video di Give me Love.



Sheeran è già apparso nella serie tv neozelandese Shortland Street, ricevendo qualche critica per i suoi esperimenti di recitazione: “Sono arrivato a un punto in cui davvero non mi importa cosa pensa la gente, io lo faccio solo perché mi diverto”, ha detto l'artista, ammettendo di non essere un bravo attore.



Home and Away è la seconda soap opera più longeva e amata in Australia. Nata nel 1987, è ambientata nella fittizia Summer Bay e negli anni ha visto la partecipazione di giovani attori locali poi diventate delle stelle internazionali, da Heath Ledger a Isla Fisher, da Naomi Watts a Chris Hemsworth.