Ecco il fidanzato (o ex?) di Sharon Stone. E la D’Urso accavalla le gambe come in Basic Instinct

Intervista esclusiva a Domenica Live ad Angelo Boffa, il “fidanzato” italiano di Sharon Stone, imprenditore che ha 19 anni in meno di lei. E le virgolette sono d’obbligo perché pare che tra i due, super innamorati fino a poco tempo fa - con tanto di foto che li ritraevano mentre si scambiavano tenere effusioni e con anello di fidanzamento al dito di lei - l’amore sia finito. “Non sono fidanzato”, ha ammesso Angelo Boffa rispondendo alle domande senza peli sulla lingua di Barbara D’Urso, coetanea di Sharon Stone e altrettanto affascinante. Tanto che di fronte all’uomo, ribattezzato dalle testate di gossip “the italian lover”, non ha esitato ad accavallare le gambe come la diva americana in ‘Basic Instinct’. E Boffa dal canto suo sembra particolarmente affascinato dalle donne più grandi e sottolinea: “Se un uomo sta con una ragazza più giovane è normale, penso che nel 2018 dovrebbe essere normale anche il contrario”. Quindi presto signore, fatevi sotto. Anche se dallo sguardo che ha l’italian lover quando parla di Sharon Stone - che definisce “una persona splendida, sia fuori che dentro” - non è detto che tra i due sia proprio finita.