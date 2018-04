Ecco "I nuovi mostri": al primo posto Barbato che massaggia la Marini

Torna il consueto appuntamento di Striscia la Notizia con “I nuovi mostri”, la rubrica delle scene più esilaranti della tv italiana. Da Gigi Marzullo che intervista un robot, a Luciana Littizzetto che ironizza sul mondo del calcio, passando per l’attacco di tosse di Lilli Gruber a Otto e Mezzo fino a Pio e Amedeo che nell'ultima puntata di Emigratis si mettono ad urlare in un mercato coperto in Spagna.



I momenti più divertenti della settimana sono tanti, ma al primo posto c’è Simone Barbato, il mimo di Zelig ora ex naufrago dell’Isola dei Famosi, ripreso mentre, con fare suadente, massaggia Valeria Marini spalmandole la crema sulle sue giunoniche forme, indugiando in particolare sul lato b. La sua faccia è tutto un programma.