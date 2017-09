Ecco Alice Rachele Arlanch, la nuova Miss Italia: "Emozionatissima"

Si dice più emozionata adesso, sotto le telecamere di Pomeriggio 5, che la sera della finale di Miss Italia 2017, dove ha trionfato. Alice Rachele Arlanch, 21 anni, trentina, nuova reginetta di bellezza, si racconta seduta di fronte a Barbara D'Urso. Entra in studio sorridente, gli occhi che le brillano e un abbigliamento molto semplice: top bianco e pantaloni aderenti neri. “Vivo in paesino di 14 abitanti, adesso 13, perché ora me ne andrò, dove non c’è nemmeno una tabaccheria”. Poi parla del fidanzato Andrea, di Rovereto: “Stiamo insieme da un anno e mezzo, ma ci conosciamo fino dalle scuole superiori. Lui è uno studente universitario di 22 anni, è molto bello e intelligente e mi ha sempre sostenuta”.