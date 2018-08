Stefan Karl Stefansson , il Robbie Rotten (o Robbie Rancido ) della serie televisiva islandese per bambini " Lazy Town ", è morto all'età di 43 anni dopo aver combattuto per due anni contro un cancro al pancreas che gli è stato fatale. A darne l’annuncio è stata la moglie, con un post su Facebook . "Non ci saranno funerali", ha scritto la donna.

Andata in onda dal 2004 al 2014, la serie tv "Lazy Town" raccontava la gesta di Sportacus, un supereroe baffuto e iperattivo che voleva insegnare agli abitanti di Lazy Town ("la città dei pigri") l'importanza di una sana alimentazione e del movimento. Robbie Rancido, il personaggio interpretato da Stefansson, ne era l'antagonista e studiava piani malvagi per impedire che Sportacus aiutasse gli abitanti della città a fare delle attività fisiche.



"Il mio amato Stefan Karl Stefansson, 43 anni, è deceduto dopo aver combattuto per due anni contro un aggressivo cancro al pancreas. Per suo volere, non ci saranno funerali. Le sue spoglie saranno sparse in segreto in un oceano lontano. La famiglia di Stefan vuole esprimere la sua gratitudine per il sostegno e il calore ricevuti negli ultimi anni", ha scritto la moglie, dando notizia della morte dell'attore.



Grazie alla sua apprezzata interpretazione, Stefansson vinse anche un premio ai "Bafta Award" nel 2006.