E' morto Peter Vaughan, il maestro cieco della serie tv "Il Trono di Spade"

All'età di 93 anni è morto l'attore britannico Peter Vaughan . Una lunghissima carriera alle spalle, sebbene il ruolo per il quale in molti lo ricorderanno sempre riguarda una fortunata serie tv, "Game of Thrones", in cui ha interpretato il personaggio di Aemon Targaryen, maestro cieco, commuovendo milioni di fan sparsi in tutto il mondo.

"Tristemente, è morto all'incirca alle 10.30 di questa mattina. È morto in pace, circondato dalla sua famiglia", ha fatto sapere la sua agente, Sally Long-Innes. Vaughan, che soffriva di un difetto alla vista, ha vestito i panni di Aemon per cinque anni nella serie fantastica, “Il trono di Spade”, basata sui romanzi George R.R. Martin. Era noto anche per i ruoli nelle serie degli anni Settanta 'Porridge', 'Citizen Smith', 'Our Friends in The North. Nel corso degli anni Vaughan aveva anche lavorato con Giuseppe Tornatore, con una parte in "La leggenda del pianista sull'oceano".