E' morto l'attore Sergio Fiorentini

Era conosciuto soprattutto per il ruolo del brigadiere Cacciapuoti nella fiction " Il maresciallo Rocca " con Gigi Proietti , ma Sergio Fiorentini aveva lavorato anche in film importanti come " Il muro di gomma " e " Io, loro e Lara ". L'attore e doppiatore si è sento a Roma il 10 dicembre dopo una lunga malattia, aveva 80 anni ed era ricoverato all'ospedale San Camillo. A dare l'annuncio è stata la moglie Eliana Lupo .

Nato a Roma il 29 luglio del 1934, dopo gli esordi in teatro Fiorentini ha lavorato con Roberto Rossellini per una produzione televisiva sulla figura di Sant'Agostino, Agostino d'Ippona. Ha recitato poi in diversi poliziotteschi Anni 70, come "Italia a mano armata", "Roma, l'altra faccia della violenza" (entrambi di Marino Girolami) e "Il prefetto di ferro" di Pasquale Squitieri.



Ma soprattutto ha prestato la sua voce roca e inconfondibile a personaggi come Gene Hackman e Mel Brooks. Ha interpretato anche Charles Durning in "La stangata" e "Tootsie", Jack Warden in "Tutti gli uomini del presidente" e "Il paradiso può attendere" e Ernest Borgnine in "Niente di nuovo sul fronte occidentale". Da attore del cinema civile, oltre al ruolo nel film di Marco Risi "Il muro di gomma" sulla tragedia di Ustica, è stato anche nel cast dell'Angelo con la pistola di "Damiano Damiani". Tra le sue interpretazioni televisive, "La Piovra 7" di Luigi Perelli, "Il conte di Montecristo" (con Gerard Depardieu nei panni di Edmond Dante's), "Distretto di Polizia" e "Il maresciallo Rocca".