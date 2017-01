E' morta Angela Lansbury, ma è una bufala

16:13 - E' morta Angela Lansbury... ma è solo l'ennesimo fake di Internet. La notizia del decesso della 'signora in giallo' è diventato un tormentone, ma nulla di più. L'attrice resa celebre dalle serie televisiva in cui è la scrittrice e detective Jessica Fletcher, compirà 90 anni a ottobre. Per la sua lunga carriera è stata insignita del titolo di dama lo scorso anno dalla regina Elisabetta, in una cerimonia al castello di Windsor.

Nella sua lunga carriera cinematografica, televisiva e teatrale, Angela Lansbury si è cimentata in tutti i generi. Dal musical western "Le ragazze di Harvey' (1946), al fianco di Judy Garland, al drammatico "La lunga estate calda" (1958) con Paul Newman e Orson Welles, fino al film Disney "Pomi d'ottone e manici di scopa" (1971).



Ma la grande fama è arrivata con la "Signora in giallo", la longeva serie della Cbs (titolo originale 'Murder, She Wrote'), andata avanti dal 1984 al 1996. Negli ultimi anni si è invece dedicata soprattutto al teatro.