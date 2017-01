Dynasty sta per tornare, in lavorazione nuovi episodi della famosa soap opera

Tenetevi forte Dynasty sta per tornare. La serie cult, una delle soap opere storiche della televisione degli anni Ottanta è pronta per un trionfale reboot. L'emittente statunitense The CW ha annunciato di stare lavorando al suo remake.

Trasmesse dal 1981 al 1989 su ABC e poi in Italia sulle neonate reti Mediaset, per ben 220 puntate totali, le vicende delle famiglie Carrington e Colby tennero il pubblico incollato al piccolo schermo puntata dopo puntata. Ad intrigare una miscela ben architettata di colpi di scena aventi come protagoniste le due potenti dinastie e i loro giochi di potere, soldi e sesso. Tra gli interpreti diventati star Joan Collins, Linda Evans e John Forsythe.



Nel remake la storia potrebbe essere prevalentemente al femminile con protagoniste la nuova moglie del miliardario Blake Carrington e la figlia di Blake, decisa a non cedere di fronte alle mire della nuova arrivata. Al comando Josh Schwartz e Stephanie Savage, gli ideatori di Gossip Girl, assoldati per svecchiare la faida tra i Carrington e i Colby e aggiornarla per il nuovo pubblico.