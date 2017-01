Dylan Lee, il figlio di Pamela Anderson diventa modello

La mela non cade mai troppo lontano dal ramo; così appena compiuti 18 anni Dylan Lee, secondogenito di Pamela Anderson e Tommy Lee, ha fatto il suo esordio nel jet set americano. L'ex bagnina non può che essere orgogliosa del suo piccolo, che è stato scelto come testimonial di Saint Laurent e presto debutterà in passerella al Palladium di Los Angeles.