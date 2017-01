Dylan Dog, il canale Studio Universal festeggia i trent'anni

Dylan Dog , l'indagatore dell'incubo creato da Tiziano Sclavi nel 1986, compie trent'anni. Il canale Studio Universal lo festeggia rendendogli omaggio, per tutto il mese di ottobre, ogni venerdì alle 21.15 a partire dal 7 ottobre e con una speciale maratona ad Halloween, la notte del 31 dalla seconda serata. Una rassegna di film citati nei fumetti, pillole e il documentario in prima tv: " Dylan Dog - 30 anni di incubi ", solo su Premium Mediaset .

Una vita editoriale lunga e fortunata che lo ha visto diventare protagonista del secondo fumetto più venduto in Italia. Il documentario ripercorre la storia del personaggio dagli esordi in edicola fino alle novità più recenti, attraverso rari materiali d'archivio e testimonianze esclusive di chi ha contribuito al suo incredibile successo, tra cui il creatore Sclavi, l’editore Sergio Bonelli, gli storici disegnatori Angelo Stano e Claudio Villa e il nuovo curatore Roberto Recchioni.

Ecco gli altri titoli in ordine di trasmissione: 7 ottobre, La notte dei morti viventi (1968) di George A. Romero con Duane Jones, Judith O'Dea; 14 ottobre: Essi vivono (1988) di John Carpenter con Roddy Piper, Keith David; 21 ottobre: Videodrome (1983) di David Cronenberg con James Woods e Deborah Harry; 28 ottobre: The Elephant Man (1980) di David Lynch con Anthony Hopkins, John Hurt e Anne Bancroft. Le pillole d’introduzione ed il documentario, realizzati dal Canale, costituiranno la sezione video della Mostra "Dylan Dog Experience" che verrà presentata in occasione del Lucca Comics and Games 2016.