Dustin Diamond arrestato per rissa

13:54 - Girava con un coltello a serramanico in tasca ed è stato pizzicato dalla polizia mentre partecipava a una rissa in un bar del Wisconsin. Natale nero per Dustin Diamond, il famoso "Screech" di "Bayside School", che è finito in carcere. L'attore prima si è giustificato dicendo di aver colpito la vittima con una penna, poi ha dichiarato di aver accoltellato accidentalmente l'uomo per difendere la sua fidanzata.

Non è un bel periodo per il 37enne Diamond. Dopo il successo della serie tv è riapparso nel 2009 con un libro in cui svelava le presunte verità taciute sul set di "Bayside" tra sesso, alcol e droga. Poi l'anno scorso ha partecipato al reality "Celebrity Big Brother" e negli ultimi tempi è stato più volte denunciato per evasione fiscale. Adesso è finito persino in galera.



I fatti risalgano a Natale, quando la polizia è stata allertata da una telefonata che annunciava una rissa in un bar culminata con un accoltellamento in strada. Quando gli agenti sono arrivati hanno bloccato Dustin mentre tentava la fuga con la sua ragazza. Un uomo ha infatti denunciato di essere stato accoltellato, sotto l'ascella, dalla star. Durante la perquisizione è stato trovato un coltellino con la punta macchiata. L'attore è finito in carcere solo poche ore, ha infatti pagato una cauzione di 10 mila dollari. Per il 29 dicembre è stata invece fissata l'udienza.