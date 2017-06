Due "Marie" per Maurizio Costanzo

"Grazie Piersilvio (Berlusconi nd) per avermene presa un'altra!" E' l'urlo con cui il falso Maurizio Costanzo, interpretato da Paolo Bonolis, inizia lo sketch comico andato in onda ad "Avanti un Altro!", quando vede davanti a sé ben due Maria De Filippi: una autentica, l'altra decisamente meno.

"A Natale se me ne regala una terza, facciamo la marca del panettone - continua, mentre si insinua tra le due mogli - Stasera a casa facciamo il triplete!"

E, alla reazione di Maria De Filippi che, indispettita, allontana la sosia, Bonolis esclama: "Mi piace quando vi litigate 'er maschio'" tra le risate del pubblico.