Dr. Feelx, addio al deejay del "Chiambretti Night"

Un gigante buono. Dr. Feelx era famoso per i suoi deejay set e soprattutto per la sua partecipazione in tv al Chiambretti Night. Lo speaker è morto a 59 anni dopo un malore in Sicilia durante uno spettacolo. Di origini nigeriane, figlio di un diplomatico della Fao, Felix Rotimi Mike Imevbore dopo la laurea in Economia in Italia si è dedicato alla sua passione. La musica. Che gli ha fatto compagnia fino all'ultimo.