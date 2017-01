8 gennaio 2015 Downton Abbey, arriva il gran finale della quarta stagione La pluripremiata serie inglese in costume saluta gli spettatori, in prima serata Rete4, con il debutto di Paul Giamatti e il ritorno di Shirley MacLaine Tweet google 0 Invia ad un amico

16:04 - Si chiude questa sera, in prima serata su Rete 4, la quarta stagione di Downton Abbey , la serie tv inglese in costume che ha raccolto milioni di fan in tutto il mondo. Il pluripremiato english drama saluta momentaneamente gli spettatori con due sorprese arrivate direttamente da Hollywood.

Dopo l'apparizione nei primi due episodi della terza stagione, torna Shirley MacLaine, nei panni di Martha Levinson, la madre di Cora. La novità è che stavolta il personaggio interpretato dal premio Oscar per “Voglia di tenerezza” sarà accompagnato dal figlio Harold, interpretato da Paul Giamatti. L'attore statunitense fa così il debutto nella serie dove impersona un playboy ribelle. “E' impacciato nelle circostanze sociali, ma a suo agio nel trattare gli affari e con le donne”, dice Giamatti del suo personaggio.



Nell'episodio finale, Mrs. Levinson e Harold arriveranno dagli Stati Uniti in occasione dell'ingresso in società di Rose davanti al Re Giorgio V, circostanza che porterà lord Grantham e famiglia a trasferirsi a Londra. Intrighi e colpi di scena non mancheranno, mentre, rispetto alla chiusura shock della terza serie, il finale avrà toni più soft e tutti da scoprire.



In Inghilterra, dove è già stata trasmessa anche la quinta stagione, Downton Abbey ha raccolto il favore di pubblico e critica. Dal 2011 a oggi, la serie, scritta da Julien Fellowes, è sempre stata premiata ai prestigiosi Emmy Awards, diventando lo show non americano più candidato di sempre al riconoscimento internazionale più importante dedicato alla televisione.