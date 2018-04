Diventato famoso per il suo sorriso e per la sua simpatia, Francesco Nozzolino si commuove per la prima volta in diretta televisiva a Pomeriggio Cinque parlando delle ripetute aggressioni omofobe e degli insulti con cui convive da anni.



Ultimo episodio in ordine di tempo è quello accaduto lo scorso marzo sul lungomare di Napoli, ripreso e poi postato sul web dagli stessi aggressori. "Le parole di quei ragazzi mi sono scivolate addosso, sono così e mi accetto per quello che sono. Mi dispiace che viviamo in una società retrograda e che nel 2018 si facciano ancora queste distinzioni di genere", spiega Nozzolino.



Il simpatico protagonista di Avanti un altro, con le lacrime agli occhi, si domanda: "Perché non possiamo essere noi stessi, se voglio vestirmi colorato a chi do fastidio? Se amo il mio stesso sesso dove sta il problema?".