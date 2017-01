Donne in noir, su Top Crime arriva la serie che racconta la narrativa nera in rosa

Su Top Crime arriva la serie tv "Donne in noir", cinque puntate dedicate alla narrativa nera al femminile, che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 giugno alle 19.15. Le protagoniste degli episodi, di circa dodici minuti ciascuno, saranno le scrittrici Barbara Baraldi, Elisabetta Bucciarelli, Lorenza Ghinelli, Sara Bilotti e Rosa Teruzzi, che saranno intervistate dalla conduttrice Marta Perego, in un viaggio nel noir tutto in rosa.