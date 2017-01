Donnavventura, al via la nuova edizione

12:35 - La 25ma edizione di "Donnavventura" prende il via su Retequattro dal 18 gennaio, ogni domenica alle 14.00. Sette le nuove neo-reporter in spedizione tra Milano e Capo Verde, via Francia, Spagna, Portogallo, Gibilterra, Marocco. Novità della stagione, il racconto in prima persona delle singole protagoniste del gruppo.

Accanto ad Ana, Michela e Stefania, già presenti delle scorse edizioni, il nuovo team vede aggiungersi Aliuska, Camilla, Francesca e Lorena.



Ogni inviata si svelerà attraverso filmati che proporranno dal primo provino alle diverse fasi che le hanno portate alla selezione finale, dalla scelta del team fino all'addestramento.



Ogni mercoledì, VideoMediaset e Tgcom24 (Viaggi) proporranno le immagini in anteprima della puntata domenicale. All’indirizzo video.mediaset.it sono inoltre disponibili le clip dedicate al backstage della spedizione. Gli episodi di "Donnavventura" saranno presenti online su video.mediaset.it, subito dopo la messa in onda.



Sul sito di "Donnavventura" si aggiungono reportage, diario di viaggio e fotogallery delle protagoniste.