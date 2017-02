Donna Francisca de "Il Segreto" nel salotto di Verissimo

Per tutti gli appassionati de Il Segreto questo è un momento imperdibile: direttamente da Madrid, Maria Bouzas, meglio conosciuta come Donna Francisca, una delle protagoniste e regina incontrastata del cast, si racconta nel salotto di Verissimo. Come sempre il programma di Silvia Toffanin ritaglia spazio in ogni puntata per parlare con gli attori della serie che, ogni pomeriggio, incanta milioni di telespettatori su Canale 5.