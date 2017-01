Donna Francisca, a Verissimo in esclusiva la 'cattiva' de "Il Segreto"

14:29 - Sabato 27 settembre appuntamento alle 16.15 con "Verissimo", il talk del sabato condotto da Silvia Toffanin. Maria José Rodriguez Bouzas, la temutissima Donna Francisca della soap di Canale 5 “Il Segreto”, si racconterà in esclusiva in una lunga intervista. Elenoire Casalegno vedrà invece, per la prima volta insieme al pubblico di Verissimo, il film del suo matrimonio da favola celebrato a giugno sul lago di Garda.

Spazio alla musica del momento con un'intervista esclusiva alla band rivelazione dell’estate"Dear Jack", che si esibirà in studio. Alvin andrà invece ad intervistare il gruppo australiano "5 Seconds of Summer".



Manuela Arcuri parlerà della sua nuova vita da mamma e, da Riccione, Bruno Arena, a quasi due anni dall'ictus che lo ha colpito, farà un saluto speciale ai telespettatori di "Verissimo".



Infine, ogni settimana Alvin sottoporrà una coppia vip ad un’intervista giocosa e divertente. I primi a testare la propria affinità di coppia saranno Chicca e Giovanni, coppia nata tra le mura della casa del Grande Fratello 13.