Parterre d'eccezione nella puntata di "Avanti un altro!" andata in onda in prima serata. A mettersi in gioco, infatti, personalità del mondo dello spettacolo del calibro di Maria de Filippi, Fabrizio Frizzi, Naike Revelli e Pio e Amedeo di "Emigratis". Ma l'ospite più illustre è stato sicuramente Donald Trump. Anzi, gli ospiti. Perché l'inquilino della Casa Bianca ha potuto contare su di un traduttore esclusivo: l'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.

Sotto i panni presidenziali, in realtà, Luca Laurenti che ha saputo, grazie alla complicità di Paolo Bonolis, dar vita a una serie di gag esilaranti.